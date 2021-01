DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha, kui õlg on valutanud juba aastaid? 

Asi on naljast kaugel. Aga mõistatamist parasjagu. Kui õlavalu segab töötegemist, siis ilmselgelt on asjaosaline eluaegne füüsilise töö tegija. Kui tehti õla piirkonda blokaade, siis ilmselt oli probleem õlapõimiku närvidega. Kui siiski ei süstitud tuimastit, vaid hoopis hormooni, siis võis olla õla liigesekapsli põletik. Või ka liigesekapsli venitus – äge, traumast, või krooniline, ülekoormusest.

Kui probleem on mitme liigesega, siis võib see olla süsteemne liigesehaigus. Kui on õlaliigesega üks häda, ja jalaliigestega (põlves? puusas?) teine, siis on kaks erinevat haigust, kaks diagnoosi ja erinev ravi. Nii et viis korda „kui“ – ja ei mingit selgust.