AITAME VAPRAID POISSE! Välismaale operatsioonile sõitmiseks on vaja 4000 eurot 

Mõlemad vaprad poisid on sündides saanud spastilise tserebraalparalüüsi ehk kahe jäseme halvatuse diagnoosi ning nende liikumine on seetõttu väga piiratud. Rasmus saab liikuda vaid ratastooliga, Karl on jalgade spastilisusest tingitud tasakaalukaotuste tõttu sattunud korduvalt peapõrutustega haiglasse. Mõlemad poisid unistavad jooksmisest või vähemalt koos teiste lastega liikumisest ning on operatsiooni oodanud mitu aastat.

Karli ema kirjutab:

“Karl on üks ääretult nutikas, armas ja vahva poiss, kes käib tavalasteaias ning kellel on palju sõpru. Talle meeldib väga ujuda ja jalgrattaga sõita ning lisaks meeldiks talle teha kõike, mida üks 6-aastane laps teha sooviks. Tema sees on suur tahe joosta, puu otsa ronida ja metsas mütata, aga kahjuks ei tule jalad selle suure sooviga hästi kaasa. Kuna jalgades on tugev toonus, siis mõjutab see ka Karli tasakaalu ning seetõttu oleme olnud aasta jooksul paaril korral ka peapõrutustega haiglas.”

Rasmuse ema kirjutab:

“Rasmus on seitsmeaastane hästi rõõmus poiss, kes võidab ruttu kõigi südamed. Ta armastab õues möllata kuid kahjuks saab ta seda teha ainult neljakäpukil. Kuna tema jalad on nii spastilised, ei saa ta kõndida. Hetkel liigub Rasmus ratastooliga ning armastab sõita ka jalgrattaga, mis on talle kohandatud. Oleme seda operatsiooni oodanud kaua. Ilma operatsioonita läheb spastilisus järjest suuremaks.”

Aitäh, et aitate meil aidata!