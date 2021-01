Ööpäeva jooksul suri üheksa koroonaviirusega nakatunut, positiivseid teste lisandus 855

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 394 inimesel. 314 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.Ida-Virumaale lisandus 163, Pärnumaale 68, Tartumaale 65, Valgamaale 39, Võrumaale 19, Hiiumaale 16, Lääne-Virumaale 15, Järvamaale 13 ning Läänemaale 11 uut positiivset testi tulemust. Jõgeva- ja Raplamaale lisandus 9, Viljandimaale 8, Põlvamaale 7 ning Saaremaale 6 uut nakkusjuhtumit. 13 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 582,33 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 12,2%.

Ööpäeva jooksul avati uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 56, haiglaravi vajab 404 patsienti.Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 13 481 inimesele.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 253 026 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 1763 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 563.