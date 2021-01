Ööpäeva jooksul suri viis koroonaviirusega nakatunut, positiivseid teste lisandus 335 

COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 253 026 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 1763 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 563.