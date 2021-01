Uudised Eesti kodanikul avastati muteerunud viirustüvi. Lutsar: see oli aja küsimus Toimetas Aare Kartau, Kadri Kuulpak , täna 11:48 Jaga: M

Irja Lutsar Foto: Merilin Ulm

Soome tervise ja heaolu instituut (THL) teatas esmaspäeval, et riigis tuvastati 29 uut muteerunud koroonaviiruse juhtumit, vahendab MTV Uutiset. See on diagnoositud ka vähemalt ühel Eestist saabunud inimesel. Esmaspäeva pärastlõunal kinnitas terviseamet, et tegemist on Eesti kodanikuga.