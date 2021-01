Uudised Soome terviseamet: Eestist saabus muteerunud koroonaviirusega nakatunu Toimetas Aare Kartau , täna 11:48 Jaga: M

Foto on illustreeriv. Foto: Zuma Press/Scanpix

Soome tervise ja heaolu instituut (THL) teatas esmaspäeval, et riigis tuvastati 29 uut muteerunud koroonaviiruse juhtumit, vahendab MTV Uutiset. See on diagnoositud ka vähemalt ühel Eestist saabunud inimesel.