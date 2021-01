OHTLIK LIIALDAMINE! Arst: on riike, kus antibiootikumid käivad söögi alla ja peale 

Teine ja laiem vaade resistentsusele on riigi- või maailmatasandil, sest see probleem ei puuduta ainult inimmeditsiini, vaid ka loomakasvatust ja põllumajandust. Kõik on omavahel seotud, sest preparaate kasutatakse laialdaselt. Meie viimaste aastate lähenemine ongi olnud „One health” („Üks tervis“) põhimõttel ehk proovime antibiootikumresistentsuse probleemi lahendada tervikuna, mitte ainult inimese vaatevinklist.

Foto: Merilin Ulm

Nii see on. Samuti peab ka arst põhjalikult läbi mõtlema, kas antibiootikumi kasutamine on vajalik või mitte. Euroopas ja Ühendriikides läbi viidud uuringud on näidanud, et 30–50% haiglas määratud antibiootikumidest võivad olla põhjendamata ning ka ambulatoorses ravis võib olla sama seis. Eesti on õnneks antibiootikumide kasutuses ja määramises küllalt tagasihoidlik olnud. On riike, kus antibiootikumid käivad söögi alla ja peale ning seal on ka suuremad probleemid.

Paljud välismaal elanud ja sealse meditsiinisüsteemiga kokku puutunud inimesed räägivad, et mujal kiputakse antibiootikume väga kergekäeliselt välja kirjutama. Kas see tähendab, et meie meditsiin on antibiootikumide ületarbimise osas ettevaatlikum?

Meie suhtumine on tõepoolest olnud mõistlikum. Perearsti ja haiglavõrk toimetab päris hästi ning see paistab Euroopa võrdlusandmetest ka välja. Oleme viimastel aastatel olnud Rootsi ja Hollandi kõrval esikolmikus.

Kui enne oli juttu haigustekitajate kohanemisest antibiootikumidega, siis kas on loota uudset lähenemist ravimite loomisel, millega ei kaasne antibiootikumide varjuküljed?