VIDEO | KOROONA TAGANEB? Mari-Anne Härma: esmased märgid nakatumiste langustrendist on olemas 

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6793 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 855 ehk 12,6% testide koguarvust. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 582,33 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 12,2%. Kui need numbrid jäävad enam-vähem samale tasemele möödunud nädalaga, siis teste laekus varasemaga võrreldes 16% rohkem.

Ehkki enamik Euroopa riike täheldas Härma sõnul leviku stabiliseerumist või isegi langustrendi – seda nii uute juhtude, testide positiivsuse määra, hospitaliseeritute kui ka intensiivravi vajajate puhul – on levik ulatuslik ning näitajate absoluutarvud püsivad jätkuvalt väga kõrged.

Ka Eestis on olemas esmased märgid selle kohta, et nakatumiste arv on langustrendis, kuid otsesõnu sellest rääkida on veel vara. „Meil on pigem ühtlustumise foon, kus nakatumiste juurdekasv jääb natukene väiksemaks. Absoluutarvud on endiselt väga suured ja iganädalased nakatumised kõrged. Me näeme stabiliseerumist, kuid need kõrged numbrid jäävad mõnda aega samale tasemele.“

Hea märk on Härma sõnul see, et märgata on kerget langustrendi haiglaravi vajavate inimeste seas. Pole aga välistatud, et haiglaravi vajavate vanurite arv võib peagi tõusta, sest pühade ajal nende nakatumine suurenes.

Lisaks avaldas Härma lootust, et selle aasta sees saavad kõik soovijad koroonaviiruse vastu vaktsineeritud. Positiivse noodina tõi ta välja, et koroona vastu vaktsineeritute arv Eestis ületab viirusega nakatunute arvu.

Covid-19 vastu on vaktsineerimisi tehtud 13 481 inimesele. Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiutöötajatele ning tervishoiuasutuste töötajatele, hooldekodude töötajatele ja elanikele, üle 70aastastele ning teatud diagnoosidega inimestele, kellel võib Covid-19 haigus kulgeda raskemalt.