HIRMUTAVATE VANDENÕUTEOORIATE MÕJU: osa tervishoiutöötajaid keeldub vaktsineerimisest 

Meditsiiniportaal WebMd kirjutab, et USAs on märkimisväärne arv tervishoiutöötajaid loobunud vaktsineerimisest.

Näiteks Ohio kuberner Mike DeWine ütles hiljutisel pressikonverentsil, et 60% osariigi hooldekodude töötajatest on vaktsineerimisest keeldunud. Georgia osariigi õde, kes koordineerib 30 000 tervishoiutöötaja vaktsineerimist, mainis, et seni on vaktsineeritud neist 33%. Ülejäänud ootavad ja vaatavad, mis edasi saab.