Uudised KÕHKLEJAD HIRMUL: kas koroonavaktsiin on kõrvalmõjudest vaba? Liina Hallik , täna 14:11 Jaga: M

GALERII

SARS-CoV-2 viiruse ogavalk tungib organismi rakkudesse nagu läbi väikeste lukuaukude. Vaktsiin õpetab organismi viirust blokeerima. Ogavalku näeb hästi kõige levinuma koroonaviiruse pildil – punased ogad kerakujulisel viirusel. Foto: Vida Press

Eestis on 14. jaanuari seisuga koroonaviiruse vaktsiini saanud 14 879 inimest. Meil kasutusel olevaid vaktsiine testiti uuringute käigus enam kui 70 000 inimese peal. Ometi on paljud mures, kas vaktsiin on ohutu ja kui hästi see ülepea koroona eest kaitseb. Tartu ülikooli kaasprofessor Marje Oona annab vastuse.