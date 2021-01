GALERII | Aasta arstiks valiti Covid-osakonna juhataja Alice Lill 

Aasta arsti õnnitlesid täna Stenbocki majas peaminister Jüri Ratas ning sotsiaalminister Tanel Kiik, kes andis aasta arstile üle Kai Roosaare klaasskulptuuri.

Eesti Tervise Fondi juhataja dr Eero Merilind märkis, et 2020. aasta pani tervishoiusüsteemi toimimise tõsiselt proovile. „Valisime Aasta Arstiks 2020 Ida-Tallinna Keskhaigla COVID osakonna juhataja dr Alice Lille, kes töötab igapäevaselt raskete koroonahaigetega ning tänu kelle teadmistele ja töökusele on päästetud mitmeid inimelusid.“

„Näen siin tunnustust sisearstide igapäevatööle, mitte ainult COVID situatsiooniga seonduvale – paljude Eesti haiglate sisearstid on praegu piltlikult öeldes suure tule all,“ lausus dr. Alice Lill. „Tunnustus on alati meeldiv, eriti praeguse raske aasta keerulises situatsioonis. See annab rohkem vastutust ja loodetavasti ka võimaluse rääkida kaasa sisemeditsiini kitsaskohtadega seonduvast,“ leiab dr Lill.

„Oluline sõnum on, et tunnustus tuli sisehaiguste erialale, sest töö haiglas on praegu enneolematult suure koormusega lisaks COVID-ile. Siseosakonna haiged on rasked haiged, iga paranemine teeb rõõmu lähedastele, soojad sõnad tulevad nii haigetelt kui omastelt. COVID osakonna haiged kirjutavad meile praegu kirju, tänu ning häid soove on palju. Ka need, kes ei uskunud varem viiruse olemasolusse, on saanud aru, et see on tõsine haigus. Paraku on raskete haigete raviga seotud ka kaotused, valu ja elu lõppemine – tihtipeale omastele ootamatu, leppimatu situatsioon. Peame olema palju selgitajateks, kuulajateks, raske sõnumi edastajateks. Elu lõpu teemad vääriksid Eestis palju rohkem arutelu ja selgitamist,“ räägib dr. Lill.

Aasta arst ütleb, et tema jaoks ei ole keerulisi olukordi, on olukorrad, kus lahenduse leidmine on raske – neid tuleb ette nii osakonda juhtides kui haigeid ravides. Raskete olukordadega tuleb dr Lill toime tänu pikale kogemusele, vahel aitab ka aeg ning patsiendiga suhtes korduvad selgitused. „Oluline on lahendused leida, ükskõik milline see olukord ka ei ole,“ kinnitab. dr Lill.

Pingeid maandab dr Lill perega kodus olles. Samuti armastab ta jalutada ning toimetada maakodus. „Mul on arstist elukaaslane, kes saab kõikidest asjadest aru – olen teda sellel aastal kindlasti oma tööprobleemidega palju koormanud.“

Huvi arstiks saada tekkis Alice Lillel juba 7.-8. klassist – alguses soovis ta saada hambaarstiks, kuid dokumente sisse andes otsustas ta raviosakonna kasuks, kuna tahtis näha siiski suurt pilt. Ta märgib, et tunnustus pani teda pead pöörama ka minevikku – meenutama õpetajaid. „Eeskujuks oli kindlasti arstist ema, kes on endine gastroenteroloog dr Malle Jürgenson, pikalt töötanud ITK-s. Veetsin tänu temale oma lapsepõlves paju aega haiglas. Tänase gasteroenteroloogia mitmed arstid on ema endised kolleegid, keda tunnen juba lapsepõlvest – d. Margus, dr Aua. Minu isa on kehakultuurlane Heino Lill, kunagine tunnustatud korvpallur ja hilisem treener. Praegu otsib ta mulle meediast teaduslikke koroonaartikleid ja kontrollib iga päev, kas olen neid lugenud.“