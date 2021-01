Lutsar koroonaviirusest: vööd lõdvendada ei tohiks  

"Me oleme väike riik, oleme näinud, et numbrid kõiguvad ühest kohast teise kohta. Oleme näinud, et ikka ja jälle tuleb mõni hooldekodu puhang, neid on päris mitu tükki praegu. Minu meelest vööd lõdvendada ei tohiks küll kordagi. Mina ei julgeks küll veel öelda, et nüüd on see asi läbi. Hoiaks väga madalat profiili selle viiruse suhtes," ütles Lutsar ERRile, põhjendades, miks ta ei julge praegust nakatumiste taset stabiliseerunuks nimetada.