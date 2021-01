Pfizeri vaktsiini tarnega on probleeme, neid saabub ka Eestisse loodetust vähem. Jesse: uudis tuli meile šokina

Pfizeri esindaja Anneli Taal: Me me kõik lootsime, et praeguses faasis on turul juba rohkem tootjaid ja vaktsineerimine käib täies hoos. Kahjuks läks see teisiti.

Me oleme pakkunud, et vaktsiine kasutada võimalikult efektiivselt. Ühest viliaalist kasutada spetsiaalseid süstlaid hankides senise viie doosi asemel kuus, mis aitaks jõuda suurema hulga inimesteni.

Paari nädala jooksul tarned jätkuvad, küll väiksemas mahus. Veebruari keskpaigaks on tarned taastunud samas mahus ja märtsis on kogused suuremad, kui esialgselt planeeritud. Kui me vaatame suuremat plaani, siis me kindlasti võidame selles.

Pfizer on olnud suure surve all.Mingit pahatahtlikkust siin pole. Meie eesmärk on samasugune, mis kõigil valitsustel kogu Euroopas ja maailmas.