KOROONA PIINAB PIKALT: need häirivad tervismured võivad püsida kaua ka neil, kes põdesid kergelt 

Inimestel, kes põevad raskelt koroonahaigust, on küll tõenäolisem, et neil kestavada pikalt tervisehäired, kuid vahel püsivad mitmesugused tervisemured kaua ka kergelt põdenutel, kirjutab WebMd.

Ühe Iiri meditsiinikeskuse hiljutises uuringus leiti, et 62% patsientidest, kes tulid mõni kuu pärast COVID-19 diagnoosi järelkontrolli, polnud veel täie tervise juures. Ligi pooled kurtsid pidevat kurnatust.

Mõnes hiljutises uuringus on hinnatud, et umbes et 10% COVID-19 patsientidest saavad pikaaegsed põdejad, kes kurdavad väsimuse, unetuse, õhupuuduse ja nn aju-udu üle – mälu-ja keskendumishäired jm vaimsed probleemid.