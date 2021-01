Ööpäevaga suri 11 koroonaviirusega nakatunut, haiglaravi vajab 421 Covid-19 patsienti

Perearsti saatekirjaga, lähikontaktsena end arvele võtnud või piiriületajad kordustestiks saavad eelnevalt aja broneerides anda tasuta proovi Corrigo loodud testimispunktis, aadressil Joala 20, Narva Gate. Tasulist testi saab Narvas teha SYNLABi loodud ajutises koroonatestimise punktis aadressil Kangelaste prospekt 2. Välismaalastele maksab see 52€, siseriiklik erakliendi hind on 58€.

Selleks, et meie meditsiinisüsteem vastu peaks ja me ei seaks ohtu teiste inimeste elu ja tervist, peame kinni pidama kõigist abinõudest, mis meie tervise kaitseks on kasutusele võetud. Väldime kontakte, hoiame distantsi, kanname maski! Vii oma kontaktid teiste inimestega miinimumini ja ole võimalikult palju kodus, et vähendada riski ise nakatuda ja kanda nakkust pereringis kellelegi edasi.