DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas kolmiknärvi põletik on ravitav? 

Oh seda õnnetust. Kolmiknärvi põletik on küll viimane asi, millega tahaks uut aastat alustada. Kui esimest korda tekib, siis võib olla ravitav. Aga üldiselt kipub korduma ja kui krooniliseks läheb, siis valuvaigistavad ja põletikuvastased ravimid võtavad ägenemise maha, nii et ravitav see asi on, aga päris välja ravitav tavaliselt mitte.