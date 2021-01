Lutsari hinnangul pole praegu võimalik uusi piirangute leevendusi teha 

"Kuigi nakatumine on mingil määral ka stabiliseerunud, see ei tõuse nagu novembris ja detsembris, siis see on ikka väga õrn tasakaal," lisas Tartu ülikooli viroloogiaprofessor.

Lutsari sõnul näitavad uuringud, et nagu teistes riikides, nii on ka Eestis nakatumine jõuludega tõusnud. "Ka seireuuring näitab, et inimesed liikusid sel ajal rohkem, inimesed tunnistavad ka, et on pidanud pidusid ja ringi reisinud, hoolimata üleskutsetest seda mitte teha," tõdes ta.