MAKSAHAIGUS LEITAKSE JUHUSLIKULT! Arst: sageli ei tunne inimene mingeid vaevusi  

Inimese suurim siseelund maks pühib kui suur vitstest luud minema kahjulikud bakterid, puhastab verd ja reguleerib selle kogust. Need on vaid mõned näited maksa üle viiesajast funktsioonist. Inimesed aga kipuvad oma organismi kaitsekilbile liiga tegema. Üks suuremaid kurja juuri on alkohol.

Medicumi gastroenteroloogi Triin Remmeli sõnul on eestimaalase maksa üldseisundit raske hinnata, sest epidemioloogilisi uuringud selle kohta pole. „Kindlasti on aga rohkem rasvmaksa. Rasv koguneb maksa alkoholi, ülekaalu, suhkruhaiguse ja ka kõrge kolesterooli tõttu. Sageli ei tunne inimene mingeid vaevusi. Perearst teeb rutiinsed maksaanalüüsid, leiab seal muutused ning saadab inimese gastroenteroloogi juurde, et täpsustada, mis haigusega on tegu,“ selgitab Remmel. Arsti sõnul võivad maksahädadele viidata näiteks kõhuvalud ja kehvveresus.