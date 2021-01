VIDEO | KEHAL ON HÄIRIVAD PUNASED TÄPID? Arst selgitab, kas need on ohtlikud ja kuidas neist lahti saada 

Dr Kaldvee sõnul leidub peaaegu igal üle 30 aastasel inimesel, kes tuleb nahaarsti vastuvõtule, ka mõni kirssangioom. Kuidas kirssangioomi ära tunda? „Kliiniline pilt on väike täpp, kuid vahel võib see olla isegi ühe sentimeetri suurune. Tüüpiliselt on kirssangioom punane, kuid see võib olla ka lillakas või sinine. Mõnikord võivad need tõmbuda ka täiesti mustaks.“

Mõned patsiendid on väga teadlikud nende olemasolust, sest need on nähtaval kohal – näol või rinnakul, aga mõni ei teagi, et ka neil on kirssangioomid. "Sageli ma toon selle ikka välja, et kuskil selja peal või käel on punane täpp," ütleb dr Kaldvee.

„Kui nahal on mõni üksik punane täpp, siis see kindlasti ei viita sellele, et on mingi süsteemne haigus või probleem,“ rahustab nahaarst Bret Kaldvee.. Foto: Erakogu

Kirssangioome leidub nii meestel kui naistel, mingisugust erinevust pole ka esinemissageduses. Arsti kinnitusel pole ka rassilisi erinevusi. „Küll aga paistavad need heledamal nahal kontrasti tõttu paremini silma.“

„Kirssangioomid võivad tekkida igas vanuses, kuid me näeme nende arvu suurenemist alates 40ndatest aastatest. Need võivad olla praktiliselt igal pool kehal, kuid kõige sagedamini näeme neid skalbi piirkonnas, näol, rinnakul või kehatüve ülaosas, kuid väga sagedased on need ka kätel ja jalgadel.“

Diagnoosimiseks piisab 99,99% juhtudest nahaarsti silmadest. „Mõningatel juhtudel kasutame ka dermatoskoope. Väga-väga harva tuleb võtta biopsia, kui see tundub kahtlane. Eelkõige teeme seda väga suurte kirssangioomide korral, et välistada nahakasvajaid.“