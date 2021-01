Valga haigla juht ja Reformierakondlane Margus Ulst pakkus koroonavaktsiini klubivendadele 

Kaks nädalat tagasi said klubiliikmed Valga haigla juhist Ulstilt pakkumise vaktsineerida. Ulst kirjutas: "Orienteeruv vaktsineerimise aeg on teisipäevast reedeni Tartus Turu tänav 2, väljaspool tervisekeskuse tööaega. S.o õhtupoolikul alates kell 18-st."

Loog selgitas "Pealtnägijale" telefonis, et kirja edastamine oli mõeldud info kogumisena. "Ma sain aru, et võib tekkida selline võimalus, et midagi läheb raisku ja ma, teades ise ka, kokku puutudes nende haigetega, ma saan aru, et iga doos on väga vajalik ja kui me saame selle riskirühmale anda," kommenteeris Loog.