TÕHUS KAITSE: esimesed Covid-19 vaktsiinid hoiavad ära üheksa haigusjuhtu kümnest 

Vaktsiinivastasuse üks ajalooline põhjus on olnud see, et neil on ilmnenud ebameeldivad kõrvaltoimed või pole need olnud piisavalt tõhusad. Kuidas on seekord vaktsiini turvalisuse ja tõhususe hindamisel arvestatud, et kui kõrged ootused ei vasta eurooplaste lootustele, siis rikub see usaldust ka järgmiste põlvkondade vaktsiinide vastu?

Ma arvan, me peame meenutama, millest ja mis kontekstis me räägime. Maailm on hädas – lisaks tervishoiusüsteemi ülekoormusele on ühiskonna toimimine oluliselt takistatud, nii inimesed kui ettevõtted on väga keeruliste valikute ees.

Kõikidel ravimitel, sh kõikidel vaktsiinidel, on kõrvaltoimed. Ükski ravim, sh vaktsiin, ei ole 100% efektiivne. Kui COVID-19 vaktsiinide väljatöötamist alustati, lepiti kokku, et vähemalt 50% efektiivsusega vaktsiinist oleks juba palju abi.

Esimeste kasutusele jõudvate vaktsiinide efektiivsus on üle 90%, see tähendab, et nad hoiavad ära üheksa sümptomaatilist COVID-19 juhtu kümnest, mis ilma vaktsineerimata inimestel oleks tekkinud. Vastukaaluks tekib vaktsineeritutel üsna sageli süstekoha reaktsioone ja üks-kaks päeva kestvat enesetunde muutust (kerge kuni mõõdukas väsimus, peavalu, lihaste-liigeste valu, külmavärinad ja palavik), rohkem pärast teist vaktsiiniannust. Eakad talusid vaktsiini üldiselt paremini. Kümnete tuhandete inimeste vaktsineerimise käigus pärast inimuuringuid on nähtud üksikuid kiireid raskeid ülitundlikkusreaktsioone, seetõttu tuleb kõiki vaktsineerituid veidi aega pärast süstimist jälgida.

Milliseid olulisi asjaolusid pole Eesti avalikkuses vaktsiinist rääkides veel teadvustatud?