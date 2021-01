ÕPETAJAD NAKATAVAD LAPSI?! Terviseamet ei saadaks Lõuna-Eesti koole distantsõppele 

„Nagu me enne talve prognoosisime: kui pidurdame nakatumiste kasvu, mida enne jõule nägime – piirangute, terviseameti võimekuse kasvatamise ja inimeste enda käitumisega –, siis tõenäoliselt me näeme mingit stabiliseerumist,“ selgitas Härma R-i langust. Nüüd aga on jõulupuhkused ja -vaheajad läbi ning viimane nädal on toonud kaasa rohkem nakatumisi koolides ja töökohtadel. „Kui see hoogustub, muutub stabiliseerumine taas väikseks kasvutrendiks. Loodetavasti sealt edasi mitte tugevaks kasvutrendiks, aga see sõltub kõigist neist meetmetest, mis meil praegu rakendunud on.“