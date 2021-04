TIIU TREENIB | Venitused käevalu leevenduseks 

Mediaannärv on üks kolmest suuremast käes asuvast närvist, mis läbib randme juures ka karpaalkanalit. Kui püüame seda närvi nii-öelda libistada, on võimalik, et saame parandada selle liikumist oma kanalis. Nii saame vältida ja ravida neuroloogilisi sümptomeid labakäes, käsivarres või isegi kaelas.