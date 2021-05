TIIU TREENIB | Libistage istmikunärv valust vabamaks 

Istmikunärvivalu on üsna sageli seotud istuva töö või eluviisiga. See vajab aeg-ajalt liigutamist. Üks paremaid variante istmikunärvi seisundi parandamiseks on seda nii-öelda libistada.

- Harjutuse sooritamiseks istuge tooli äärel sirge seljaga.

- Kõverdage ühe jala põlve, viies samal ajal selga võimalikult palju küüru ja painutades lõuga rinnale. Hoidke asendit 3 sekundit.

- Seejärel sirutage selg sirgeks, viige pea kergelt kuklasse ja lükake jalg põlvest sirgeks, liigutades varbaid enda poole. Hoidke seda asendit samuti 3 sekundit.

- Korrake harjutust teise jalaga.

- Tehke harjutust 10 korda. Parima tulemuse saate, kui teete harjutust istmikunärvivalu puhul mitu korda päevas kahe-kolmetunniste vahedega.

- Kui eelnev harjutus on liiga raske, siis proovige istudes sirutada jalg põlvest välja ning liigutage labajalga kolmesekundiliste vahedega enda poole ja endast eemale. Selg hoidke samal ajal sirge.

Head võimlemist!