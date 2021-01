Uudised HAIGLAD HÄDAS: õed ja hooldajad keelduvad koroonavaktsiinist Liina Hallik , täna 13:25 Jaga: M

GALERII

Arstid uut vaktsiini ei pelga. Õed ja hooldustöötajad on seevastu ärevil - kas uus vaktsiin on ikka ohutu? Foto: Jassu Hertsmann / Sotsiaalministeerium

Detsembri lõpupäevil halastajainglina Eestisse jõudnud koroonavaktsiin on kaitsepookijad ootamatu probleemi ette seadnud. Kui paadunud vaktsiinivaenulike vastuseisu võis oodata, siis meedikute oma mitte. Ehkki arstid süsti ei pelga, on Eestis haiglaid, kus uuest vaktsiinist on keeldunud koguni kaks kolmandikku õdedest ja hooldajatest. Eriti palju umbusklikke on Narva haiglas, kus eelistatakse ära oodata „traditsiooniline“ Venemaa vaktsiin.