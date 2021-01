Soome lubab kuu aega riiki vaid teatud ametimehi

Piirivalve esindaja Tuomas Laosmaa selgitas ajakirjaniku küsimuse peale, et uued piirangud võivad nii lennu- kui praamiliiklust Eesti ja Soome vahel vähendada kuni 75 protsenti. Riiki sisenejate koroonatestimisele suunamine algab otsekohe, mis oli ka Ohisalo sõnul üks ajendeid, miks reisiliiklust piirata, et tervishoiutöötajad jõuaksid kõigi reisijaid testida. Kõik Soome kodanikud ja elamisloa omanikud võivad rahumeeli riigist sisse ja välja reisida, kinnitab ta. Yle vahendab, et Tallinn-Helsingi laevadel kasutas testimisvõimalust väga väike hulk reisijaid ning kuna Eesti nakatumisnäitaja on Soomega võrreldes kordades suurem, valmistas see põhjanaabrite võimudele muret.

"Aga siinkohal on oluline meeles pidada, et Soome valitsus on sisuliselt terve eelmise aasta teise poole rääkinud sellest, et testimisvõimekust tuleb tõsta selleks, et suuta ära testida kõik riiki saabuvad inimesed. Tänane otsus ilmselgelt näitab seda, et testimisvõimekust piisavalt ei olnud ja nüüd püütakse teha vastupidine samm ehk vähendada reisijate arvu sellise piiranguga selleks, et reisijaid oleks piisavalt vähe, et neid oleks võimalik testida," lisas Kooli.