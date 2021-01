Soome lubab kuu aega riiki vaid teatud ametimehi. Reinsalu: Eesti palub piiranguid leevendada

"Aga siinkohal on oluline meeles pidada, et Soome valitsus on sisuliselt terve eelmise aasta teise poole rääkinud sellest, et testimisvõimekust tuleb tõsta selleks, et suuta ära testida kõik riiki saabuvad inimesed. Tänane otsus ilmselgelt näitab seda, et testimisvõimekust piisavalt ei olnud ja nüüd püütakse teha vastupidine samm ehk vähendada reisijate arvu sellise piiranguga selleks, et reisijaid oleks piisavalt vähe, et neid oleks võimalik testida," lisas Kooli.