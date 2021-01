Reinsalu: Eesti palub Soomel piiranguid leevendada 

Tööhõive- ja majandusministeerium peab nimekirja, mis määrab kindlaks need töökohad, mis on olulised ühiskonna toimimiseks või varustuskindluse tagamiseks. Nimekirjas olev kriitiline töö ei tähenda automaatselt riiki pääsemist. Tööandja peab kasutama eraldi vormi, et põhjendada, miks Soome saabuva töötaja tööülesanne on kriitiline ja et tööga ei ole võimalik viivitada. Vorm tuleb esitada piirivalvele koos reisidokumentidega.