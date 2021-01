Suri kaheksa koroonaviirusega nakatunud inimest, haiglaravi vajab 404 Covid-19 patsienti

COVID-19 haigestumus on kõrge kogu Eestis. Haigestumine on oluliselt kasvamas Pärnumaal ning endiselt levib viirus laialdaselt Harjumaal ja Ida-Virumaal. Ulatuslikud piirangud Harjumaal ja Ida-Virus kestavad vähemalt jaanuari lõpuni. Harjumaa ja Ida-Virumaa koolides taastatakse kontaktõpe alates 25. jaanuarist.

Selleks, et meie meditsiinisüsteem vastu peaks ja me ei seaks ohtu teiste inimeste elu ja tervist, peame kinni pidama kõigist abinõudest, mis meie tervise kaitseks on kasutusele võetud. Väldime kontakte, hoiame distantsi, kanname maski! Vii oma kontaktid teiste inimestega miinimumini ja ole võimalikult palju kodus, et vähendada riski ise nakatuda ja kanda nakkust pereringis kellelegi edasi.