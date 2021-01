Ööpäevaga suri üheksa koroonaviirusega nakatunut, haiglaravi vajab 409 inimest

COVID-19 vastu vaktsineerimisi on tehtud 27 180 inimesele. Statistikat vaktsineerimiste kohta saab vaadata Terviseameti koroonaviiruse andmestikust. Inimene ise saab oma vaktsineerimisi vaadata Patsiendiportaalis digilugu.ee .

Teine vaktsiinidoos on vaktsineeritutele tagatud ja COVID-19 vaktsineerimine jätkub hoolimata tarnete väikesest vähenemisest. Jätkatakse vaktsineerimist hooldekodudes ning samuti alustatakse tervishoiutöötajate vaktsineerimist 2. vaktsiinidoosiga. Vaktsineerimise sihtrühmade laiendamine lükkub vähemalt nädala võrra edasi. Vaktsiinid on hästi talutavad, kiirelt mööduvaid kõrvalmõjusid on ilmnenud 0,4 protsendil vaktsineeritutest.