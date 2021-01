Moderna koroonavaktsiin kaitseb ka Briti ja LAVi variandi eest 

Heal uudisel on aga ka varjukülg – esmakordselt LAVis leitud variandi puhul märgati, et vaktsiini tekitatud antikehad olid haigusega võitlemisel kuus korda vähem efektiivsed, kirjutas Washington Post. Moderna usub, et see on piisav kaitseks Covid-19 vastu, kuid igaks juhuks alustati kahe uue uuringuga.