Lutsar: teadusnõukoda soovitab üle Eesti piiranguid ühtlustada

Ta selgitas, et valitsusele tehakse ettepanek piiranguid ühtlustada teisipäeval ning seega on detailid veel läbi rääkimata.

"Ütleme, teoreetiliselt, spaa on väga hea koht viiruse levikuks, seal on soe, seal on niiske. Ja eriti, kui inimesed kuskil niisuguses soojas ja niiskes kohas koos on ja intensiivselt ka juttu ajavad," sõnas ta ja lisas, et Lõuna-Eestis oli pühade ajal temale teadaolevalt viirus levinud ka spaades.