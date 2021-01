Koroonasse nakatumine väheneb, kuid suremus teeb terviseametile muret 

"Professor Krista Fischer on teinud arvutuse, et kui praegu on ühiskonnas umbes kaks protsenti COVID nakatunuid, siis meil peaks olema umbes üks surm ööpäevas, aga meil tuleb neid umbes kümme. Suremus tuleb alati nädala, kahe viitega võrreldes haiglasse jõudmisest, haiglas on nüüd olnud kolm kuni neli nädalat stabiilne olek, 400 pluss-miinus 20 ehk suremus on nädal, kaks ka olnud ühel nivool ja see jätkub tõenäoliselt veel paar nädalat," rääkis koroonamudelite koostaja Mario Kadastik. Seda vaid juhul, kui haigestumine püsib jätkuvalt stabiilsena ja ei kasva.