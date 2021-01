ELIITVAKTSINEERITU: Põhja-Eesti regionaalhaigla pakkus nõukogu liikmele koroonavaktsiini 

5. jaanuaril, kui Eestis alles koroonavaktsineerimisega alustati, sai vaktsiini Marike Priske, sotsiaalministeeriumi kantsler ja nimetatud haigla nõukogu liige. Priske sõnul ei tulnud initsatiiv temalt. "5. jaanuaril kui mulle pakkumine tehti, oli minu tingimuseks, et olen huvitatud ainult siis, kui tegemist on kuuenda ehk jääkdoosiga ja kui kedagi teist haigla pealt ei leita," ütles ta.

"Täna ma ei läheks, aga tollel hetkel tundus see mõistlik," tunnistas Priske, et ei pea tegelikult õigeks vaktsiini saamist olukorras, kus riskigruppi kuuluvad inimesed ja teised valitsuse liikmed pole vaktsineeritud. "Ma väga kaalusin, kas võtan kellegi eest midagi ära, aga mulle kinnitati, et haigla pealt ei leita kedagi, keda vaktsineerida ning doos säilib avatuna vaid kaks tundi."