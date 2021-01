Krista Fischer: ühel nakatunud lapsel on päevas poolsada lähikontakti 

"Kui me mõtleme koolilapsele, kes käib ka kuskil huviringis või trennis, siis temal tekib kohe umbes 50 lähikontakti päevas," selgitab Fischer Eesti Päevalehele antud intervjuus, et kõigepealt näeme nakatumiste kasvu noorte ja laste hulgas ning siis järgnevad umbes nädala pärast vanemad vanuserühmad ehk kes võiksid olla nende vanemad.

Fisheri sõnul on üks suuremaid vanusegruppe, mis on andnud positiivse koroonaproovi, vahemikus 15–19.

Eestis on ületatud nn liigsuremuse piir – ehk inimesi sureb selgelt rohkem kui muidu talvisel hooajal. "Kõver jookseb tegelikult kõrgemal ka eelmiste aastate maksimumist. Detsembris on aastatel 2011–2019 keskmiselt surnud 1320 inimest, nüüd aastal 2020 oli 1514, see on ikkagi 15%, märksa enam kui tavapärane juhuslik varieeruvus aastast aastasse," toob Fisher välja.