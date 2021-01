Haiglajuhtidele süst enne meedikuid? Minister Kiik: tean paari-kolme sellist juhtumit 

„Teame paari-kolme juhtumit, kus vaktsineeritud nõukogu liige, need on ka meedias olnud, samuti Valga haigla juhtum. Mulle teada rohkem selliseid olukordi, kus kedagi oleks vaktsineeritud eelisjärjekorras, pole,“ ütles Kiik neljapäeval Õhtulehele.

Minister sõnas, et ka nõukogu liikmete vaktsineerimine on põhjendatud, iseasi, millal seda teha. Enne peavad vaktsineeritud olema kõrgema nakkusriskiga tervishoiutöötajad.

Eesti Päevaleht kirjutas kolmapäeval, et sotsiaalministeeriumi kantsler ja regionaalhaigla nõukogu liige Marika Priske sai vaktsiinidoosi jaanuari alguses.

Virumaa Teataja kirjutas 7. jaanuaril, et neli Rakvere haigla nõukogu liiget vaktsineeriti koroonaviiruse vastu, samas kui osa haigla töötajaid veel vaktsineeritud ei ole. Rakvere haigla juhataja Ain Suurkaev põhjendas, et nõukogu liikmed on samuti haigla töötajad, kuid võib-olla oleks pidanud nad vaktsineerima hiljem.