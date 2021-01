Kas Covid vaktsineerimine on verevedeldajat kasutavale inimesele ohutu? 

Eestis on umbes 30 000 inimest, kes tarvitavad igapäevaselt hüübimissüsteemi mõjutavaid ravimeid ehk antikoagulante. Enamik neist kasutab uusi antikoagulante, mida inimesed tunnevad neid järgmiste nimetuste all: Pradaxa, Eliquis, Xarelto ja Lixiana.

Soovitus on, et kui tehakse peene nõelaga lihasesisene süst õlavarde, siis võib kaks kuni viis minutit kergelt vajutada süstekoha peale, et ei tekiks verevalumit. "Rõhutan, et kindlasti ei tohi seda kohta hõõruda," hoiatab dr Sukles.