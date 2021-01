Regionaalhaigla juhid: eeskuju huvides loodame, et ka teised haigla nõukogu liikmed lasevad end vaktsineerida 

"Meil seisab ees veel palju selgitustööd, et inimesed soostuksid vaktsineerima ning selles osas peaksid eeskuju näitama eelkõige meditsiiniasutuste töötajad, valitsuse liikmed ning teised olulised arvamusliidrid," kirjutavad regionaalhaigla juhid asutuse kodulehel avaldatud arvamusloos.

Seejärel said võimaluse haigla ülejäänud töötajad ning teised tööprotsessides olulised inimesed. Regionaalhaigla vaktsineerimiskava koostamisel on lähtunud põhimõttest, et see oleks läbipaistev ning selge, aga ka piisavalt paindlik, et kõik doosid vaktsiini leiaksid kasutust.

"Tänaseks võime uhkusega öelda, et 81% regionaalhaigla arstidest on vaktsineeritud, kahjuks õdede ja hooldajate puhul me sellist taset saavutanud ei ole," rõõmustavad juhid.

Samas on palju äraootaval seisukohal töötajaid, kes pole veel vaktsiini kasuks otsustanud ning alles kaaluvad ning jälgivad, kuidas vaktsiin kolleegidele mõjub. On ka neid, kes ütlevadki, et nemad ei vaktsineeri ning mõnikord võib põhjendus olla igati asjakohane ja seotud tervislike põhjustega.

Esialgne huvi vaktsineerimisele nii regionaalhaiglas kui ka teistes haiglates on raugenud. "Sageli oleme ka olukorras, kus külmast välja võetud doosidele on vaja kiiresti leida kandidaat majast või väljastpoolt, sest haigla juhtidena ei saa me lubada, et ükski doos väärtuslikku vaktsiini rikneks."

Haiglatöötajad on põhjendatult eliitvaktsineeritud, kuid selle rühma langev huvitatus mõjutab vahetult ka elanikkonna vaktsineeritust.