Lutsar: president, peaminister ja võtmeministrid peaksid koroonavaktsiini saama eelisjärjekorras 

Viimastel nädalatel on skandaali tekitanud niinimetatud eliitvaktsineeritud inimestest, kes on saanud koroonavaktsiini järjekorraväliselt. Näiteks Põhja-Eesti regionaalhaigla nõukogu liige ja sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske sai tänu haigla juhatuse pakkumisele vaktsineeritud.

“Nüüd sellele mõeldes, ilmselt peaks see olema vaktsineerimiskavas sees, et nii kõrgel tasemel strateegilised töökohad nagu president, peaminister, võtmeministrid peaksid olema ka eelisjärjekorras vaktsineeritud," ütles ta “Ringvaates”.

Lutsari sõnul on selleks kaks põhjust: esiteks ei saa tema arvates valitsus töötada ainult interneti ja videokõnede teel. “Võivad tulla väga kiired minekud. Nii presidendil, peaministril kui ka võtmeministritel tuleb minna Euroopasse, aga koosolek on väga ebaproduktiivne, kui kümme inimest on laua taga ja üks inimene on eneseisolatsioonis kuskil Euroopa nurgas," selgitas ta.