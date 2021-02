KIIRABIKESKUSE JUHT: me ei tea kunagi, mida järgmised minutid võivad tuua  

Kuidas on Eestis kiirabisüsteem korraldatud?

Eesti on jaotatud regioonideks, kus pakub abi kümme suuremat kiirabiteenuseosutajat. Tallinnas on Tallinna Kiirabi, Tallinna lähiümbrus ja Lääne-Harju kuni Hiiumaani välja on Põhja-Eesti Regionaalhaigla kiirabi teenindada.

Kas regioonis pakutava kiirabiteenuse kvaliteet sõltub ka operaatorist?

Eks igaüks arvab, et pakub parimat teenust, kuid üldiselt on kiirabi väga reglementeeritud ehk kõigil on kindlad ravijuhised, aparaadid ja normid. Varustus on samuti autodes samasugune. Seega ei ole kvaliteedis erinevusi sõltuvalt sellest, kas välja kutsutakse brigaad Vändras, Hiiumaal või Tallinnas.

Milline on varustus moodsas kiirabiautos ja kes moodustavad meeskonna?

Kompetents on jaotatud nii, et moodustuvad erineva tasemega kiirabibrigaadid. Eestis on kokku kuus reanimobiili: kaks Tartus, kaks Regionaalhaiglas, üks Tallinna Lastehaiglas ja üks Tartu Lastekliinikus. Arstibrigaade on järjest vähemaks jäänud ja enamik Eestis teenindavatest autodest on õebrigaadid, kus brigaadijuhiks on spetsiaalse väljaõppe saanud õde.