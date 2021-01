Nahaarst: korduskasutatava maski puhul väldi sünteetilisi kangaid 

"Muidugi me näeme ka nahaärritusi rohkem," vahendab ERR-i uudisteportaal nahaarst Bret Kaldvee poolt saates "Prillitoos" räägitut.

Suurenenud on ka kõrvataguse naha probleemid, kuna just sinna mask kinnitub, kuid siin pakub leevendust see, kui kasutada erinevate kinnitustega maske.