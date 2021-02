VASTIKUD PARASIIDID! Täidest ja tingudest saad jagu nende vahenditega! 

„Pärast ravimi mahaloputamist tuleb niisked juuksed õhukeste salkude kaupa läbi kammida peenepiilise täikammiga,“ õpetab proviisor, kuidas juustest eemaldada nii surnud täid kui tingud. Lisaks saab juukseid läbi kammides kontrollida, ega juustesse pole ravi järel jäänud elavaid täisid. Pead on mõistlik kammida kummargil heleda paberi kohal, kuhu täid ja tingud kukuvad. Proviisor soovitab 7–10 päeva pärast raviprotseduuri korrata. „Teise täitõrjega saavad surma vahepeal alles jäänud, munadest kooruda võinud noored täid,“ selgitab ta. Kui täidega on nakatunud üks pereliige, tuleks üle kontrollida ka teised.

Lisaks šampoonidele ja aerosoole on apteegis müügil elektrilised täikammid, mis sobivad ka täide ennetamiseks. Kamm tapab täid ja tingud kerge elektrilöögiga. Kammi saab korduvalt kasutada ning ära tasub see ennast kindlasti siis, kui peres on rohkem lapsi või kui täid on sageli tüliks. Kammi ei tohi kasutada märgade või niiskete juustega ning tuleb iga kasutamise järel desinfitseerida.

Ravi võib mõnikord ebaõnnestuda

Džaniašvili sõnul võib ravi ebaõnnestuda, kui ravimit ei kasutata õigesti või kui täi on ravimi suhtes resistentne. „Täide vastu aitab vaid hoolikas niiskete juuste täikammiga kammimine iga 3–4 päeva tagant järgneva kahe nädala jooksul, et leida munadest väljunud noori täisid,“ ütleb ta ja lisab, et vajadusel tuleb raviprotseduuri korrata. „Uuesti nakatumise põhjus võib olla ka selles, et laps on kokku puutunud mõne teise lapsega, kellele pole täitõrjet tehtud. Seetõttu tuleks lisaks koolile või lasteaiale teavitada ka kogu lapse suhtlusringi.“

Ega ainult juustega tegelemisest piisa, sest täid suudavad väliskeskkonnas elada kuni kaks päeva. Täitõrje (ravi) ajal tuleb ära vahetada voodi­pesu: kindlasti padjapüürid, aga ka linad, peakatted ja juuksekummid. Kammid ja juukseharjad tuleks kas välja vahetada või hoolikalt puhastada. Lisaks tuleb pesumasinas pesta kuuma režiimiga (veetemperatuur üle 60 °C) haige riided – mütsid, sallid, kraega riided. Kuna täi hukkub temperatuuril +44 °C, on abi ka kuumtöötlemisest – aurutamisest ja triikimisest.

Lisaks tuleb tolmuimejaga puhastada korralikult põrandad, vaibad ja pehme mööbel ning kuna tingude eluiga on kuni kaks nädalat, tuleks imemise järel kindlasti ära vahetada tolmukott. Esemete ja põrandate puhastamisel oleks hea kasutada aurupuhastit. Suurpuhastus tuleks teha ka autos.

Täisid ei leia vaid peast