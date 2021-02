DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha, kui põlve all on muhk? 

Arvata võib, et sporditraumaga sai liigesekapsel viga ja sinna jäi nõrgem koht, mis liigese kasvades andis veidi järele. Tekkinud liigesekapsli laiendisse koguneb liigesevedelikku. Tõenäoliselt on see ajutine nähtus. Laps kasvab ju ebaühtlaselt – kord kasvavad kõrvad, kord nina, kord jalad. Ka liigestega on nii, et vahel ei jõua kõõlused liigese kasvule järele, liigesekapsliga on sama lugu. Vedeliku võib ju süstlaga välja tõmmata, aga võib ka rahulikult oodata, millal liigesekapsel kasvab, tugevneb, ja küll see vedelik sealt ise ära imendub.