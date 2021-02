Ööpäevaga lisandus 467 koroonaviirusega nakatunut, haiglaravi vajab 410 patsienti

Viiruse levik on Eestis intensiivne. Harjumaal on nakatumine kerges languses ning Ida-Virumaal stabiliseerunud, samas kasvab nakatumine Lõuna regioonis. Peamiseks murekohaks on COVID-19 intensiivravi kohtade suur täitumus. Igaüks saab kaasa aidata viiruse leviku tõkestamisele. Oluline on vältida üleliigseid kontakte ja pidada kinni ennetusmeetmetest.