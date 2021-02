Ööpäevaga lisandus 688 koroonaviirusega nakatunut, haiglaravi vajab 405 patsienti

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.

Viiruse levik on Eestis intensiivne. Harjumaal on nakatumine kerges languses ning Ida-Virumaal stabiliseerunud, samas kasvab nakatumine Lõuna regioonis. Peamiseks murekohaks on Covid-19 intensiivravi kohtade suur täitumus. Igaüks saab kaasa aidata viiruse leviku tõkestamisele. Oluline on vältida üleliigseid kontakte ja pidada kinni ennetusmeetmetest.