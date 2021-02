IGA PÄEV NII UIMANE? 7 lihtsat võimalust, kuidas energiat juurde ammutada! 

Mõtle energiast kui piiratud ressursist, näiteks nagu rahast oma pangakontol. Sul on päevas võimalik kasutada teatud hulk energiat, mis sõltub vanusest, unest, stressitasemest, terviseseisundist ja elustiilist. Kõik päevased tegevused kulutavad energiat, mis on sinu n-ö energiakontol.

Me teame, kui oluline on tervislik toitumine, kuid sageli nähakse seda pigem kui kaalulangetusvahendit. Et saada rohkem energiat, söö palju puu- ja juurvilju, lahjat liha, täisteratooteid.

Pealegi – suures osas vastab tõele väide, et oled see, mida sa sööd. Söö mitmekülgselt: erinevaid puu- ja juurvilju, eri tüüpi kalu, täisteraleiba, -riisi või -pastat.

Foto: Pixabay

Loomulikult me teame, et vajame korralikku ööund, kuid tegelikult peaksid paljud inimesed oma unerežiimi üle vaatama. Unepuudus võib viia mitmesuguste haigusteni, see rikub tuju, motivatsiooni ja energiataset. Kui tahad, et su päev oleks energiline ja edukas, on väljapuhkamine üks olulisemaid asju.