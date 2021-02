Uudised UUS ELU SIIRATUD KOPSUDEGA: „Mind ei oleks täna, kui poleks olnud doonorit.“ Liisi Seil , täna 08:00 Jaga: M

GALERII

Selleks, et uued kopsud hästi töötaksid, peab Anneli andma neile füüsilist koormust. Foto: Patrik Tamm

Anneli Kannus (51) ütleb, et ta on kahe aasta ja nelja kuune. Just siis siirati talle uued kopsud, sest vanad olid harvikhaiguse tõttu auklikuks muutunud. Ent uued kopsud tähendavad ka uutmoodi elu.