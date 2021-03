Hea nõu ÄREVUS SEGAB KESKENDUMIST? Psühholoog soovitab: kas vaja oleks rohtu või aitavad muud vahendid? Liisi Seil , täna 05:00 Jaga: M

GALERII

Praegused koroonaviiruse põhjustatud pingelised ajad on paljude inimeste psüühilise pingetaluvuse proovile pannud. Foto: Vida Press

"Olen viimasel ajal väga hajevil. Mõtted uitavad ringi ja keha tegutseb justkui ise autopiloodil. See on ilmselt tingitud üldisest ärevast olukorrast ja ka pühade ülepingest, millele lisanduvad tööülesanded. Keskenduda on väga raske, lükkan palju asju edasi ja vahel teen ettevaatamatuid prohmakaid – komistan või panen kohvi sisse suhkru asemel soola. Kuidas saaksin oma tähelepanu tagasi? Kas on võimalik võtta mingeid medikamente või on abiks muid vahendeid?" küsib Tiiu lugeja.