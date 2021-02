Uudised MÄRKAMATA JÄÄNUD HAIGUS VÕIB VIIA HAUDA! Esmaabikoolitaja: nende ohumärkide korral tuleb kiiresti tegutseda! Katrin Helend-Aaviku , täna 06:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Vida Press / Istockphoto / Tiina Kõrtsini

„Oh, mida ma küll teen!“ paanitseb inimene, kelle kaaslast on tabanud terviserike. Kas ma ikka julgen südamemassaaži teha ja kas oskan steriilselt haava siduda? Elu päästab aga julge otsustamine ja see, et abiandmise jada kiiresti käima saaks.