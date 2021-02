ETTEVAATUST, ROSIN! See pisike kuivatatud mari võib teha ka palju kurja 

Rosin nagu kõik kuivatatud marjad on väga toitev, sest vesi on aurustunud ja toitained kontsentreeritud. Enamasti saadakse rosinaid õrna kesta ja seemneteta viinamarjasortidest, millel on meeldiv maitse ja ühtlasi suur suhkrusisaldus. Tänu sellele on rosin üks rikkalikumaid looduslikke energiaallikaid. 100 grammi viinamarju annab ainult 70 kilokalorit, sama kogus rosinaid 300.